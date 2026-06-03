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Атака США на Венесуэлу
03 июня 2026 в 12:20

«Варварские методы»: экономист объяснил, почему США атаковали Иран

Экономист Клепач: США атаковали Иран и Венесуэлу для контроля над нефтью

Андрей Клепач Андрей Клепач Фото: NEWS.ru
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Хаос на Ближнем Востоке — не безумие, а продуманная операция Вашингтона по восстановлению контроля над нефтью, заявил NEWS.ru главный экономист госкорпорации развития ВЭБ.РФ Андрей Клепач. По его мнению, захват венесуэльского черного золота, удары по Ирану и территориальные претензии на Гренландию — звенья одной цепи.

Это попытка США передела мира. Использование силы для того, чтобы изменить баланс — и экономический, и военно-политический. Это все делается варварскими методами, в нарушение всех международных правил, — сказал Клепач.

По его словам, торговая война на планете началась еще раньше. По оценке МВФ, средний мировой тариф вырос с 3% до 13%. Главная цель Соединенных Штатов — тотальный контроль над углеводородами. США уже де-факто управляют венесуэльской нефтью и пытаются повторить сценарий 1940–1950-х годов на Ближнем Востоке. При этом Тегеран готов сопротивляться и не сдастся, хотя ущерб экономике страны и мира будет колоссальным, заключил эксперт.

Ранее представитель иранского центрального штаба «Хатам аль-Анбия» Эбрахим Зольфагари заявил, что военные действия США на Ближнем Востоке поднимут стоимость нефти до $200 (14,3 тыс. рублей) за баррель. По его словам, пока американцы продолжают военные авантюры в регионе, достижение какого-либо соглашения невозможно.

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Екатерина Свинова
Е. Свинова
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