«Варварские методы»: экономист объяснил, почему США атаковали Иран Экономист Клепач: США атаковали Иран и Венесуэлу для контроля над нефтью

Хаос на Ближнем Востоке — не безумие, а продуманная операция Вашингтона по восстановлению контроля над нефтью, заявил NEWS.ru главный экономист госкорпорации развития ВЭБ.РФ Андрей Клепач. По его мнению, захват венесуэльского черного золота, удары по Ирану и территориальные претензии на Гренландию — звенья одной цепи.

Это попытка США передела мира. Использование силы для того, чтобы изменить баланс — и экономический, и военно-политический. Это все делается варварскими методами, в нарушение всех международных правил, — сказал Клепач.

По его словам, торговая война на планете началась еще раньше. По оценке МВФ, средний мировой тариф вырос с 3% до 13%. Главная цель Соединенных Штатов — тотальный контроль над углеводородами. США уже де-факто управляют венесуэльской нефтью и пытаются повторить сценарий 1940–1950-х годов на Ближнем Востоке. При этом Тегеран готов сопротивляться и не сдастся, хотя ущерб экономике страны и мира будет колоссальным, заключил эксперт.

Ранее представитель иранского центрального штаба «Хатам аль-Анбия» Эбрахим Зольфагари заявил, что военные действия США на Ближнем Востоке поднимут стоимость нефти до $200 (14,3 тыс. рублей) за баррель. По его словам, пока американцы продолжают военные авантюры в регионе, достижение какого-либо соглашения невозможно.