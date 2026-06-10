Трамп раскрыл масштабы потерь военного потенциала Ирана

Военные США уничтожили порядка 55% восстановленного Ираном за период действия режима прекращения огня военного потенциала, заявил хозяин Белого дома Дональд Трамп телеканалу Fox News. По его данным, в ходе атаки в ночь на 10 июня Штаты ударили по радарам и системам противовоздушной обороны противника.

Трамп отметил, что иранская сторона смогла восстановить лишь «небольшой процент» своего арсенала. При этом его значительная часть была разрушена последними американскими ударами, добавил американский лидер.

Ранее Трамп заявил о своей готовности отдать приказ о нанесении новых ударов по Ирану. По его словам, армия США может атаковать иранские электростанции и мосты.

Также американский лидер сообщил, что Иран слишком долго затягивал заключение мирной сделки, и теперь Тегерану придется заплатить за это. По словам главы Белого дома, Иран только говорит, но ничего не делает.

До этого представитель МИД России Мария Захарова заявила, что любая наземная операция против Ирана повлечет за собой дальнейший рост напряженности и грозит непоправимыми последствиями для глобальной безопасности. По ее словам, несмотря на продолжающийся переговорный процесс, обстановка остается крайне неустойчивой.