Президент США Дональд Трамп заявил о своей готовности отдать приказ о нанесении новых ударов по Ирану, сообщил американский телеканал Fox News. По его словам, армия США может атаковать иранские электростанции и мосты.

Президент заявил, что рассматривает возможность более масштабных военных действий против Ирана, поскольку мирные переговоры не принесли результатов. Он отметил, что приближается к нанесению ударов по иранским электростанциям и мостам, — говорится в материале.

Ранее Трамп заявил, что соглашение между Вашингтоном и Тегераном может быть достигнуто уже в ближайшие выходные. Окончательный исход переговоров пока остается открытым, но, по словам политика, проходят очень хорошо.

До этого главный экономист госкорпорации развития ВЭБ.РФ Андрей Клепач выразил мнение, что хаос на Ближнем Востоке — не безумие, а продуманная операция Вашингтона по восстановлению контроля над нефтью. По его мнению, захват венесуэльского черного золота, удары по Ирану и территориальные претензии на Гренландию — звенья одной цепи.