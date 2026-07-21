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21 июля 2026 в 22:22

Экс-игроку «Что? Где? Когда?» грозит новый штраф

На иноагента Ровшана Аскерова составили новый административный протокол

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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В отношении бывшего участника телеигры «Что? Где? Когда?» Ровшана Аскерова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), составили новый административный штраф, передает РИА Новости. Протокол составлен из-за непредставления иностранным агентом сведений о себе в уполномоченный орган, отметили в источнике

По части 2 статьи 19.34 КоАП РФ ему может грозить штраф в размере от 30 до 50 тыс. рублей. Суд в Москве рассмотрит административное дело 19 августа.

Ранее сообщалось, что Аскеров оставил в Москве квартиру площадью 67 квадратных метров. Она находится на Ленинградском проспекте. Сам интеллектуал в данное время с супругой и двумя сыновьями проживает в Баку.

До этого Савеловский суд Москвы заочно отправил под стражу блогера Михаила Светова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Его обвиняют по статье о нарушении порядка деятельности иноагента лицом, прежде подвергнутым административному наказанию за аналогичное нарушение.

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