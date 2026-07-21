Суд в Москве вынес решение по иноагенту Светову Суд в Москве арестовал иноагента Светова по уголовному делу

Савеловский суд Москвы заочно отправил под стражу блогера Михаила Светова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), говорится на сайте суда. Его обвиняют по части 2 статьи 330.1 УК РФ о нарушении порядка деятельности иностранного агента лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное нарушение.

В августе 2023 года Следственный комитет также возбудил в отношении Светова уголовное дело по статье о реабилитации нацизма. Как ранее сообщили в правоохранительных органах, основанием стало публичное исполнение песни, в которой положительно упоминается Степан Бандера. По данным собеседника агентства, сначала видеозапись появилась в Telegram-чате Светова, после чего другие участники разместили ее в открытом доступе.

Ранее золовку политолога Екатерины Шульман (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) Ларису Шульман приговорили к пяти годам тюрьмы за растрату 3,7 млн рублей со счетов ТСЖ «Рождественский бульвар, д. 10/7», сообщили ее адвокаты. Наказание она будет отбывать в колонии общего режима.