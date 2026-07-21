Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
21 июля 2026 в 00:35

Суд в Москве вынес решение по иноагенту Светову

Суд в Москве арестовал иноагента Светова по уголовному делу

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Савеловский суд Москвы заочно отправил под стражу блогера Михаила Светова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), говорится на сайте суда. Его обвиняют по части 2 статьи 330.1 УК РФ о нарушении порядка деятельности иностранного агента лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное нарушение.

В августе 2023 года Следственный комитет также возбудил в отношении Светова уголовное дело по статье о реабилитации нацизма. Как ранее сообщили в правоохранительных органах, основанием стало публичное исполнение песни, в которой положительно упоминается Степан Бандера. По данным собеседника агентства, сначала видеозапись появилась в Telegram-чате Светова, после чего другие участники разместили ее в открытом доступе.

Ранее золовку политолога Екатерины Шульман (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) Ларису Шульман приговорили к пяти годам тюрьмы за растрату 3,7 млн рублей со счетов ТСЖ «Рождественский бульвар, д. 10/7», сообщили ее адвокаты. Наказание она будет отбывать в колонии общего режима.

Москва
Россия
суды
иноагенты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ПВО и огневые группы сбили два БПЛА в Севастополе
В Ленобласти загорелся склад полимера на 5900 кв. метров
В России готовят новый обмен пленными с Украиной
Синоптик рассказал о возвращении дождей в Москву
Провел ночь рядом с телом сына: что известно о гибели мальчика на Эльбрусе
МИД РФ дал двум итальянским дипломатам трое суток на выезд из страны
Уход от Тутберидзе, гонорар за Олимпиаду, ISU: как живет Аделия Петросян
Суд в Москве вынес решение по иноагенту Светову
Безденежье, алкоголизм и покаяние: как живет телеведущая Татьяна Лазарева
Власти Мичигана сообщили о вспышке «взрывной» диареи
В Хорватии обнаружили судно, затонувшее в 1937 году
Казанская летняя — 21 июля: нужно ли молиться, исповедоваться, причащаться
В Рязанской области отразили атаку вражеских беспилотников
Духовные практики, скандал на Олимпиаде: как живет Татьяна Лебедева
В Подмосковье пресекли попытку поджога колонки на АЗС
Памфилова предупредила о новых угрозах для выборов в 2026 году
Украинцев призвали задуматься о переезде до наступления зимы
Раскрыта обстановка в офисе Зеленского после отставки Федорова
Назван основной претендент на пост главкома ВСУ
Захарова уличила МИД Италии во лжи
Дальше
Самое популярное
Трусова впервые вышла в свет с мужем и годовалым сыном
Спорт

Трусова впервые вышла в свет с мужем и годовалым сыном

Мощная атака на Москву ночью 20 июля: разрушения и раненые, что известно
Москва

Мощная атака на Москву ночью 20 июля: разрушения и раненые, что известно

Как солить огурцы, когда классика надоела: 6 необычных рецептов
Семья и жизнь

Как солить огурцы, когда классика надоела: 6 необычных рецептов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.