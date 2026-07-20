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20 июля 2026 в 12:05

Золовку иноагента Шульман отправили в колонию за растрату миллионов

Золовку Шульман приговорили к пяти годам колонии из-за растраты 3,7 млн рублей

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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Золовку политолога Екатерины Шульман (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) Ларису Шульман приговорили к пяти годам тюрьмы за растрату 3,7 млн рублей со счетов ТСЖ «Рождественский бульвар, д. 10/7», сообщили ТАСС ее адвокаты. Наказание она будет отбывать в колонии общего режима.

По версии следствия, в 2023 году Лариса Шульман, возглавляя ТСЖ, растратила средства товарищества, оплачивая за его счет ремонт объектов, принадлежавших ее брату и мужу Екатерины Шульман Михаилу Шульману. Эти здания не находились под управлением ТСЖ. Как сообщил адвокат потерпевшей стороны Игорь Короткий, в ходе разбирательства были выявлены платежи на сумму около 3,7 млн рублей в адрес двух индивидуальных предпринимателей по договорам на выполнение работ на объектах, не связанных с деятельностью товарищества.

Ранее гособвинитель в прениях сторон запросил для Екатерины Шульман один год и 11 месяцев колонии общего режима. Обвинение также просило суд наложить на нее трехлетний запрет администрирования сайтов.

Общество
Екатерина Шульман
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