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22 июля 2026 в 18:47

Приставы основательно взялись за Шульман

Приставы принудительно взыскивают 140 тыс. рублей долга с политолога Шульман

Екатерина Шульман Екатерина Шульман Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
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Судебные приставы принудительно взыскивают с политолога Екатерины Шульман (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) более 140 тыс. рублей задолженности в России, следует из судебных материалов. Согласно документам, которые приводит РИА Новости, исполнительное производство завели 21 июля на основании акта московской налоговой инспекции.

В материалах указывается, что в сентябре 2025 года Шульман избежала оплаты долга из-за «отсутствия возможности установить местонахождение должника или его активов». Тогда производство было прекращено, так как приставы не смогли найти ни саму Шульман, ни ее имущество или банковские счета.

В марте Шульман заочно приговорили к одному году лишения свободы в колонии общего режима. Также ей запретили публиковать что-либо в интернете в течение трех лет. Приговор касается дела об уклонении от исполнения обязанностей иноагента.

До этого прокуратура утвердила обвинение в отношении Шульман за уклонение обязанностей иноагента. 15 апреля 2022 года Минюст РФ внес Шульман в соответствующий реестр. Она неоднократно получала штрафы за нарушение правил. Кроме того, на нее был составлен протокол по ст. 20.33 КоАП РФ.

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Екатерина Шульман
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