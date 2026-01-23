Прокуратура утвердила обвинительное заключение против беглого политолога

Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении политолога Екатерины Шульман (внесена Минюстом РФ в список иноагентов), сообщила пресс-служба столичного надзорного ведомства. Ей заочно предъявлено обвинение в уклонении от обязанностей, предусмотренных законом об иностранных агентах.

Прокуратура утвердила обвинительное заключениев отношении иноагента Екатерины Шульман. Ей заочно предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах), — говорится в сообщении.

По версии следствия, Шульман дважды в течение года привлекалась к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иностранного агента. Однако она продолжила публиковать материалы в интернете без обязательной маркировки о статусе. В настоящее время в отношении обвиняемой заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, а ее местонахождение неизвестно.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Слушания будут проходить в общем порядке, но в отсутствие обвиняемой, которая находится в федеральном розыске.

Ранее Московский городской суд отказал бывшему муниципальному депутату Илье Азару (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) в снятии статуса иноагента. Апелляционная жалоба Азара осталась без удовлетворения.