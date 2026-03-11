Песков призвал учить студентов патриотической креативности

Чтобы молодые журналисты в будущем могли правильно формулировать и транслировать смыслы, их нужно обучать патриотической креативности, заявил пресс-секретарь представитель Кремля Дмитрий Песков на конференции «Современные медиа: технологии, смыслы, кадры» в ВШЭ. По его словам, которые приводит ТАСС, вместе с тем важно помнить о подготовке «идеологической устойчивости» у студентов.

Уровень образования студентов [журфаков] — тоже вызов. Мы с одной стороны должны готовить студентов, идеологически устойчивых и профессионально-патриотичных. Но с другой стороны мы должны учить патриотической креативности, с тем чтобы они могли формулировать и транслировать дальше эти смыслы, — сказал Песков.

Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что это очень сложная задача. Для ее выполнения, считает он, следует разработать специальные технологии обучения.

По мнению Пескова, современные СМИ могут существовать только как мультимедийные проекты. Телевидение, газеты и радио больше не работают в изоляции — все должно быть «в одном флаконе». Он добавил, что обучение мультимедийности должно стать одним из приоритетов в образовании журналистов.

Ранее Песков отмечал, что российский мессенджер MAX нужно сделать более привлекательным для пользователей в СНГ, чтобы Москва могла успешно решать свои задачи в условиях информационного давления. По его мнению, с помощью такой стратегии Россия сможет лучше распространять свои позиции среди жителей стран ближнего зарубежья.