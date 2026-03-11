Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
11 марта 2026 в 12:14

Соискателям рассказали, как грамотно вызвать интерес у работодателей

Карьерный консультант Курбанова посоветовала отразить в резюме результаты работы

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Для привлечения внимания работодателей в резюме следует прописать не только свои обязанности на прошлом месте, но и отразить результаты работы, заявила Lenta.ru карьерный консультант Айгюн Курбанова. По ее словам, конкретные достижения, в том числе рост выручки, оптимизация процессов или внедрение новых инструментов, выделят соискателя среди других.

Работодатели сейчас осторожнее открывают новые позиции и чаще выбирают кандидатов, которые уже владеют нужными инструментами. Важно уделить внимание сопроводительному письму. Лучше не использовать формальные фразы вроде «прошу рассмотреть мое резюме», а коротко объяснить, какой опыт у вас есть и как он связан с задачами в вакансии. Не нужно описывать весь свой опыт: найдите в тексте своего резюме ключевые функции и ключевой проект, на который ищут сотрудника, и расскажите об этом, — посоветовала Курбанова.

Она порекомендовала соискателям пересмотреть зарплатные ожидания. Лучше ориентироваться не на прошлые доходы, а на текущую рыночную ситуацию. По мнению эксперта, сегодня поиск работы превратился в маркетинг — успех ждет именно тех, кто умеет презентовать свою ценность и говорить на языке результатов.

Ранее HR-эксперт Валерия Доманская заявила, что превышение плановых показателей — весомый аргумент для просьбы об увеличении заработной платы. По ее словам, также можно обратить внимание начальника на несоответствие оклада рыночным стандартам.

работа
карьера
общество
соискатели
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Снова включаем сирены»: в Сочи бьют тревогу из-за беспрецедентной атаки
Фьючерсы на нефть продолжают пробивать потолок
Названо число россиян, использующих налоговый вычет
Еще один российский спортсмен выиграл золото на Паралимпиаде в Италии
«Рак желудка четвертой стадии»: стал известен диагноз Лерчек, выживет ли
Магнитные бури сегодня, 11 марта: что завтра, раздражительность, мигрени
Прилепин назвал погибшего командира явлением лучшего типа русского мужчины
Путин и Алиев обсудили развитие сотрудничества России и Азербайджана
«Фиксируем волну»: в Крыму предупредили о подделках профилей чиновников
Песков оценил перспективы новых переговоров по Украине
Врач рассказала о рисках метаболического ожирения
Стоянов рассказал о своем музыкальном альбоме
Русский язык станет основой образовательной дипломатии в СНГ
Путин и Алиев выступили за скорейшее урегулирование на Ближнем Востоке
ВСУ выпустили почти 150 дронов по Белгородской области
Названа основная зона поиска пропавших с Звенигороде детей
Путин поблагодарил Алиева за помощь в эвакуации россиян из Ирана
Летевшие на Пхукет российские туристы приземлились в другом аэропорту
В Кремле объяснили уход от «опции Абу-Даби» по Украине
В Кремле ответили на вопрос о требованиях Ирана к США
Дальше
Самое популярное
Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать
Москва

Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать

Зверский ракетный удар ВСУ по Брянску 10 марта: сколько жертв, раненых
Россия

Зверский ракетный удар ВСУ по Брянску 10 марта: сколько жертв, раненых

Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты
Семья и жизнь

Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.