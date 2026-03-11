Соискателям рассказали, как грамотно вызвать интерес у работодателей

Для привлечения внимания работодателей в резюме следует прописать не только свои обязанности на прошлом месте, но и отразить результаты работы, заявила Lenta.ru карьерный консультант Айгюн Курбанова. По ее словам, конкретные достижения, в том числе рост выручки, оптимизация процессов или внедрение новых инструментов, выделят соискателя среди других.

Работодатели сейчас осторожнее открывают новые позиции и чаще выбирают кандидатов, которые уже владеют нужными инструментами. Важно уделить внимание сопроводительному письму. Лучше не использовать формальные фразы вроде «прошу рассмотреть мое резюме», а коротко объяснить, какой опыт у вас есть и как он связан с задачами в вакансии. Не нужно описывать весь свой опыт: найдите в тексте своего резюме ключевые функции и ключевой проект, на который ищут сотрудника, и расскажите об этом, — посоветовала Курбанова.

Она порекомендовала соискателям пересмотреть зарплатные ожидания. Лучше ориентироваться не на прошлые доходы, а на текущую рыночную ситуацию. По мнению эксперта, сегодня поиск работы превратился в маркетинг — успех ждет именно тех, кто умеет презентовать свою ценность и говорить на языке результатов.

Ранее HR-эксперт Валерия Доманская заявила, что превышение плановых показателей — весомый аргумент для просьбы об увеличении заработной платы. По ее словам, также можно обратить внимание начальника на несоответствие оклада рыночным стандартам.