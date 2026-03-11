Названо преимущество радиолокационных систем, которые США передадут ВСУ

Украинские военные могут использовать новые американские радиолокационные станции для обнаружения целей на территории России, заявил NEWS.ru историк войск ПВО Юрий Кнутов. Так он прокомментировал новость о планах Вашингтона передать Киеву РЛС на общую сумму $25,5 млн (2 млрд рублей). По словам военного эксперта, эти системы не могут видеть лишь те объекты, которые находятся непосредственно над ними.

Я думаю, что [радиолокационные системы США] — это просто радар с активной фазированной антенной решеткой большой мощности, который будет видеть цели не только над украинской территорией, но и российской, чтобы своевременно выдавать оповещения о тех объектах, которые движутся в сторону Украины. Будут выдаваться целеуказания на систему противовоздушной обороны страны, но в то же время это и сбор определенной разведывательной информации о том, откуда ВС РФ взлетают и куда летят, — поделился Кнутов.

Он пояснил, что активная фазированная антенная решетка — это система, где каждый элемент выполняет функции приемника и передатчика одновременно. По словам военэксперта, все четыре решетки ориентированы по всем сторонам света: север, юг, восток и запад. Это, как отметил Кнутов, позволяет осуществлять электронное сканирование на 360 градусов, обеспечивая полный обзор происходящего вокруг.

Ранее сообщалось, что министр обороны ФРГ Борис Писториус договорился с европейскими партнерами о поставках Украине 30 ракет PAC-3 для зенитных комплексов Patriot. В итоге Киев может получить около 35 таких ракет, включая несколько из запасов бундесвера.