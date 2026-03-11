Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
11 марта 2026 в 13:36

Названо преимущество радиолокационных систем, которые США передадут ВСУ

Военэксперт Кнутов: ВСУ могут видеть цели на территории РФ с помощью новых РЛС

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Украинские военные могут использовать новые американские радиолокационные станции для обнаружения целей на территории России, заявил NEWS.ru историк войск ПВО Юрий Кнутов. Так он прокомментировал новость о планах Вашингтона передать Киеву РЛС на общую сумму $25,5 млн (2 млрд рублей). По словам военного эксперта, эти системы не могут видеть лишь те объекты, которые находятся непосредственно над ними.

Я думаю, что [радиолокационные системы США] — это просто радар с активной фазированной антенной решеткой большой мощности, который будет видеть цели не только над украинской территорией, но и российской, чтобы своевременно выдавать оповещения о тех объектах, которые движутся в сторону Украины. Будут выдаваться целеуказания на систему противовоздушной обороны страны, но в то же время это и сбор определенной разведывательной информации о том, откуда ВС РФ взлетают и куда летят, — поделился Кнутов.

Он пояснил, что активная фазированная антенная решетка — это система, где каждый элемент выполняет функции приемника и передатчика одновременно. По словам военэксперта, все четыре решетки ориентированы по всем сторонам света: север, юг, восток и запад. Это, как отметил Кнутов, позволяет осуществлять электронное сканирование на 360 градусов, обеспечивая полный обзор происходящего вокруг.

Ранее сообщалось, что министр обороны ФРГ Борис Писториус договорился с европейскими партнерами о поставках Украине 30 ракет PAC-3 для зенитных комплексов Patriot. В итоге Киев может получить около 35 таких ракет, включая несколько из запасов бундесвера.

ВСУ
Украина
США
Россия
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Софья Якимова
С. Якимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Удары ВСУ по Сочи 11 марта: что известно, сколько жертв, разрушения
Фон дер Ляйен оценила идею возврата к импорту энергоресурсов из России
Путин поздравил президента ОАЭ с 65-летием
Названы основные уловки маркетплейсов для увеличения спроса покупателей
Аналитик дал советы, как распознать вредоносное ПО на смартфоне
Судно под флагом Таиланда вспыхнуло после удара у побережья Омана
В Европе раскрыли, как иранский конфликт обостряет раскол в ЕС
Смертельное ДТП с легковушкой и трактором произошло в Приморье
Адвокат объяснила, могут ли сотрудника обязать приходить на работу раньше
«По примеру Эстонии»: еще одна страна запретит въезд участникам СВО
Оставивший россиянку на растерзание свиньям удивился приговору
Названо имя богатейшего режиссера в мире
«Доказательство»: в Венгрии раскрыли финансирование оппозиции Киевом
Мирошник указал на украинский след в брянском теракте
Минобороны раскрыло детали нового налета дронов ВСУ
Бывший главный кадровик МО ответил на обвинение во взятке в 80 млн рублей
СБУ задержала 13 организаторов схем по уклонению от мобилизации
«Нет оправдания»: депутат о ракетном ударе ВСУ по Брянску
Shell и Total объявили форс-мажор по поставкам СПГ из Катара
«Крупнейший в истории»: Дмитриев назвал главную ошибку фон дер Ляйен
Дальше
Самое популярное
Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать
Москва

Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать

Зверский ракетный удар ВСУ по Брянску 10 марта: сколько жертв, раненых
Россия

Зверский ракетный удар ВСУ по Брянску 10 марта: сколько жертв, раненых

Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты
Семья и жизнь

Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.