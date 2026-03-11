Олимпиада и Паралимпиада — 2026
11 марта 2026 в 14:58

Госдума запретила отнимать земельные участки у многодетных семей

Госдума приняла в третьем чтении закон о запрете изымать участки у многодетных

Госдума приняла в третьем чтении закон, согласно которому запрещается изъятие земельных участков и автомобилей у многодетных семей. Изменения вносятся в ст. 446 Гражданского кодекса. Закон был внесен в парламент правительством.

Авторы инициативы считают, что инициатива защитит граждан и улучшит правовую поддержку многодетных семей. Так, изменения расширяют список имущества, которое нельзя взыскать за долги. Теперь в него будут входить участки, переданные гражданам бесплатно, и автомобили, если они являются единственным средством передвижения.

Реализация проектируемых норм позволит сохранить необходимые материальные условия жизни и повысить уровень социально-правовой поддержки многодетных семей, — отмечается в пояснительной записке.

Ранее президент России Владимир Путин поручил проанализировать практику назначения ежемесячных выплат на детей, воспитывающихся в многодетных семьях. Он также распорядился рассмотреть возможность увеличения продолжительности выплаты пособия по уходу за ребенком.

