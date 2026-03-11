В Кремле ответили на вопрос об отъезде Суркова из России

В Кремле не располагают информацией о возможном отъезде бывшего помощника президента Владислава Суркова из России, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Ранее, 9 марта, военкор Юрий Котенок сообщил в своем Telegram-канале, что Сурков якобы экстренно покинул страну, передает RTVI.

Мы такой информацией не располагаем. И что значит «покинул»? Улетел куда-то? Мы этого не знаем, — сказал Песков.

Авторы со ссылкой на анонимные Telegram-каналы пишут, что экстренный отъезд экс-чиновника якобы связан с подготовкой против него уголовного дела. Предполагается, что оно связано с курированием украинского направления и распределением бюджетов в период 2014—2020 годов.

Владислав Сурков занимал высокие посты в структурах власти на протяжении более чем 20 лет. С 1999 по 2011 год он работал заместителем и первым заместителем руководителя администрации президента. Позже перешел на работу в правительство, где был вице-премьером, а затем руководителем аппарата кабинета министров. С 2013 по 2020 год Сурков работал в Кремле в должности помощника президента.

Ранее Сурков заявлял, что Россия будет стремиться к расширению настолько, насколько ей будут позволять ее ресурсы и воля божья. При этом политик отметил, что Москва не должна перегибать палку и пытаться проглотить слишком большой кусок.