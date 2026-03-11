Экс-помощник Путина вышел на связь после слухов о бегстве из России

Бывший помощник президента России Владислав Сурков опроверг информацию о том, что покинул страну, сообщил журналист «Коммерсанта» Андрей Колесников в своем Telegram-канале. Когда он попросил политика прокомментировать заявление пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, тот ответил с иронией.

Господин Сурков сообщил: «Я не располагаю информацией о моем отъезде из России», — написал Колесников.

Ранее Песков заявил, что в Кремле не располагают информацией о возможном отъезде бывшего помощника президента из России. В понедельник, 9 марта, соответствующий пост опубликовал в своем Telegram-канале военкор Юрий Котенок.

Анонимные Telegram-каналы утверждали, что экстренный отъезд экс-чиновника якобы связан с подготовкой против него уголовного дела. Предполагается, что оно связано с курированием украинского направления и распределением бюджетов в период 2014—2020 годов.

Прежде Сурков заявлял, что Россия будет стремиться к расширению настолько, насколько ей будут позволять ее ресурсы и воля Божья. При этом политик отметил, что Москва не должна перегибать палку и пытаться проглотить слишком большой кусок.