11 марта 2026 в 18:35

Орбан и его семья начали получать угрозы от экс-генерала СБУ

Экс-генерал СБУ Омельченко начал угрожать Орбану

Виктор Орбан Виктор Орбан Фото: Attila Volgyi/XinHua/Global Look Press
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан начал получать угрозы со стороны экс-генерала Службы безопасности Украины Григория Омельченко. В интервью украинскому телеканалу «Прямой» бывший военный заявил, что ему не нужен адрес Орбана, так как киевские силовики якобы все про него знают.

Мы знаем, где он живет, где он ночует, где он пьет пиво, вино, курит кальян, где гуляет, даже с кем встречается и так далее. <…> От кармы не уйдешь, не спрячешься и не откупишься. <…> Пусть Орбан подумает о своих пятерых детях, шести внуках, — сказал Омельченко.

Ранее Орбан заявил, что получил угрозы от президента Украины и расценивает их как запугивание всей Венгрии. Он призвал немедленно прекратить подобные действия, подчеркнув, что Киев не сможет достичь своих целей в отношениях с Будапештом через шантаж.

До этого Зеленский, не раскрывая имени, заявил, что один человек блокирует €90 млрд кредита для Киева от ЕС. Он отметил, что надеется на снятие вето для закупки вооружения украинской армией, иначе ему придется раскрыть ВСУ его контакты.

