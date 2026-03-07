«Это не сработает»: Орбан ответил на угрозы Зеленского

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что получил угрозы от президента Украины Владимира Зеленского и расценивает их как запугивание всей Венгрии. Он призвал немедленно прекратить подобные действия, подчеркнув, что Киев не сможет достичь своих целей в отношениях с Будапештом через шантаж, передает телеканал М1.

Господин президент, я получил ваше послание, в котором вы угрожали мне своими солдатами и в моем лице всей Венгрии. Это не сработает, прекратите это. Это Венгрия. Венгров нельзя шантажировать, и мне нельзя угрожать, — прокомментировал Орбан.

Премьер подчеркнул, что необходимо стремиться к миру. Он призвал Зеленского прекратить оказывать давление и выдвигать ультиматумы. Также Орбан порекомендовал украинскому лидеру устранить нефтяной кризис в Венгрии, прекратив блокаду.

Ранее Зеленский, не раскрывая имени, заявил, что один человек блокирует €90 млрд кредита для Киева от ЕС. Он отметил, что надеется на снятие вето для закупки вооружения украинской армией, иначе ему придется раскрыть ВСУ его контакты.