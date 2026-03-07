Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
07 марта 2026 в 13:51

«Это не сработает»: Орбан ответил на угрозы Зеленского

Орбан посоветовал Зеленскому прекратить угрожать Венгрии

Виктор Орбан Виктор Орбан Фото: Nachrichtenagentur/IMAGO/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что получил угрозы от президента Украины Владимира Зеленского и расценивает их как запугивание всей Венгрии. Он призвал немедленно прекратить подобные действия, подчеркнув, что Киев не сможет достичь своих целей в отношениях с Будапештом через шантаж, передает телеканал М1.

Господин президент, я получил ваше послание, в котором вы угрожали мне своими солдатами и в моем лице всей Венгрии. Это не сработает, прекратите это. Это Венгрия. Венгров нельзя шантажировать, и мне нельзя угрожать, — прокомментировал Орбан.

Премьер подчеркнул, что необходимо стремиться к миру. Он призвал Зеленского прекратить оказывать давление и выдвигать ультиматумы. Также Орбан порекомендовал украинскому лидеру устранить нефтяной кризис в Венгрии, прекратив блокаду.

Ранее Зеленский, не раскрывая имени, заявил, что один человек блокирует €90 млрд кредита для Киева от ЕС. Он отметил, что надеется на снятие вето для закупки вооружения украинской армией, иначе ему придется раскрыть ВСУ его контакты.

Виктор Орбан
Владимир Зеленский
Венгрия
Украина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Музыкант-иноагент вернулся в Израиль в разгар войны с Ираном
Вспышка кишечной инфекции произошла в российской школе
В Курскую область вернулись освобожденные из украинского плена
Военэксперт раскрыл циничный план ВСУ в преддверии 8 Марта
«Краснодар» потребовал перенести матч с «Рубином» по одной причине
Муж порезал онкобольную жену, чтобы уйти к любовнице
В МИД РФ сообщили о поиске точек соприкосновения между Россией и США
Трамп пригрозил Ирану «полным уничтожением» новых районов
Погода в Москве в воскресенье, 8 марта: ждать ли заморозков и мокрого снега
В США рассказали, как Трамп унизил Вэнса
Россиянин поднялся на пьедестал победителей Паралимпиады
Появились детали эвакуации россиян из Ирана в Азербайджан
Мощный взрыв прогремел в Луганской Народной Республике
Иммиграционная служба США начала выслеживать россиян
Что известно о последних днях жизни и причине смерти актрисы Ведуновой
Рябков ответил, каким в РФ видят новый договор по контролю над вооружениями
В конфликте с Ираном потратили столько ракет Patriot, сколько Киев за зиму
Невролог раскрыл популярный миф о головокружении
«Отпетые мошенники» резко ответили на слухи вокруг смерти жены Аморалова
Британия признала свое присутствие на Украине
Дальше
Самое популярное
Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год
Общество

Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год

Нарезаю апельсин кружочками и кидаю на сковороду: простой и вкусный десерт к чаю за 10 минут
Общество

Нарезаю апельсин кружочками и кидаю на сковороду: простой и вкусный десерт к чаю за 10 минут

Налет на Саратов, 100 трупов жителей, госизмена: как ВСУ атакуют РФ 5 марта
Россия

Налет на Саратов, 100 трупов жителей, госизмена: как ВСУ атакуют РФ 5 марта

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.