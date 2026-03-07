В конфликте с Ираном потратили столько ракет Patriot, сколько Киев за зиму

За три зимних месяца Украина израсходовала 700 зенитных ракет для систем Patriot — столько же, сколько США и их союзники на Ближнем Востоке потратили за несколько дней войны с Ираном, пишет американская газета The Wall Street Journal. По ее информации, это ставит под угрозу дальнейшие поставки Киеву.

Россия в значительной степени выигрывает от войны [США] с Ираном, которая истощает запасы, необходимые Украине. Киев испытывает нехватку противоракетных комплексов для своей системы ПВО, в то время как резкий рост цен на нефть способствует развитию российской экономики, — говорится в материале.

Издание отмечает, что за зиму Киев истратил 700 ракет-перехватчиков, тогда как американская Lockheed Martin за весь 2025 год выпустила лишь 600 таких ракет. Журналисты пишут, что такой высокий расход связан с мощностью и интенсивностью российских ударов. По их информации, за прошлый год Россия нанесла более 2000 ракетных атак, а для перехвата одной баллистической ракеты нужно несколько зенитных.

В публикации подчеркивается, что США не смогут одновременно обеспечивать ракетами страны Персидского залива, свою армию и Украину. Обозреватели признают, что для Украины складывается критическая ситуация.

Ранее военкор Александр Коц отмечал, что планы Пентагона временно перебросить системы противовоздушной обороны с Корейского полуострова на Ближний Восток являются тревожным сигналом для Украины. По его мнению, США демонстрируют союзникам двойной сигнал. С одной стороны — готовность любой ценой стягивать ресурсы в критический регион, с другой — что никто не застрахован от переброски «железного купола» на новый театр военных действий.