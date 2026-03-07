Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
07 марта 2026 в 14:11

В конфликте с Ираном потратили столько ракет Patriot, сколько Киев за зиму

Зенитно-ракетный комплекс Patriot Зенитно-ракетный комплекс Patriot Фото: Axel Heimken/dpa/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

За три зимних месяца Украина израсходовала 700 зенитных ракет для систем Patriot — столько же, сколько США и их союзники на Ближнем Востоке потратили за несколько дней войны с Ираном, пишет американская газета The Wall Street Journal. По ее информации, это ставит под угрозу дальнейшие поставки Киеву.

Россия в значительной степени выигрывает от войны [США] с Ираном, которая истощает запасы, необходимые Украине. Киев испытывает нехватку противоракетных комплексов для своей системы ПВО, в то время как резкий рост цен на нефть способствует развитию российской экономики, — говорится в материале.

Издание отмечает, что за зиму Киев истратил 700 ракет-перехватчиков, тогда как американская Lockheed Martin за весь 2025 год выпустила лишь 600 таких ракет. Журналисты пишут, что такой высокий расход связан с мощностью и интенсивностью российских ударов. По их информации, за прошлый год Россия нанесла более 2000 ракетных атак, а для перехвата одной баллистической ракеты нужно несколько зенитных.

В публикации подчеркивается, что США не смогут одновременно обеспечивать ракетами страны Персидского залива, свою армию и Украину. Обозреватели признают, что для Украины складывается критическая ситуация.

Ранее военкор Александр Коц отмечал, что планы Пентагона временно перебросить системы противовоздушной обороны с Корейского полуострова на Ближний Восток являются тревожным сигналом для Украины. По его мнению, США демонстрируют союзникам двойной сигнал. С одной стороны — готовность любой ценой стягивать ресурсы в критический регион, с другой — что никто не застрахован от переброски «железного купола» на новый театр военных действий.

США
Ближний Восток
ракеты
Украина
ЗРК Patriot
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Больше не тиран»: Трамп подвел итоги «адской трепки» для Ирана
IHF решила судьбу молодежных сборных России по гандболу
Музыкант-иноагент вернулся в Израиль в разгар войны с Ираном
Вспышка кишечной инфекции произошла в российской школе
В Курскую область вернулись освобожденные из украинского плена
Военэксперт раскрыл циничный план ВСУ в преддверии 8 Марта
«Краснодар» потребовал перенести матч с «Рубином» по одной причине
Муж порезал онкобольную жену, чтобы уйти к любовнице
В МИД РФ сообщили о поиске точек соприкосновения между Россией и США
Трамп пригрозил Ирану «полным уничтожением» новых районов
Погода в Москве в воскресенье, 8 марта: ждать ли заморозков и мокрого снега
В США рассказали, как Трамп унизил Вэнса
Россиянин поднялся на пьедестал победителей Паралимпиады
Появились детали эвакуации россиян из Ирана в Азербайджан
Мощный взрыв прогремел в Луганской Народной Республике
Иммиграционная служба США начала выслеживать россиян
Что известно о последних днях жизни и причине смерти актрисы Ведуновой
Рябков ответил, каким в РФ видят новый договор по контролю над вооружениями
В конфликте с Ираном потратили столько ракет Patriot, сколько Киев за зиму
Невролог раскрыл популярный миф о головокружении
Дальше
Самое популярное
Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год
Общество

Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год

Нарезаю апельсин кружочками и кидаю на сковороду: простой и вкусный десерт к чаю за 10 минут
Общество

Нарезаю апельсин кружочками и кидаю на сковороду: простой и вкусный десерт к чаю за 10 минут

Налет на Саратов, 100 трупов жителей, госизмена: как ВСУ атакуют РФ 5 марта
Россия

Налет на Саратов, 100 трупов жителей, госизмена: как ВСУ атакуют РФ 5 марта

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.