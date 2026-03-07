Кадры с Ближнего Востока подтвердили уязвимость системы ПВО Patriot

Война на Ближнем Востоке и отсутствие запретов на съемку работы систем противовоздушной обороны позволяют наблюдать реальное применение американского комплекса Patriot, который также используется на СВО, заявил социолог, военный обозреватель Денис Селезнев в разговоре ИС «Вести». На одном из видеороликов из Катара видно, что ЗРК не смог перехватить иранскую ракету, напоминающую российский «Искандер».

На другой записи, снятой в Израиле, комплекс Patriot пытается перехватить, как утверждается, иранскую гиперзвуковую ракету Fattah. Однако американской системе не удается подбить столь быструю цель. Это, по мнению Селезнева, ставит под сомнение заявления киевских властей о том, что они якобы перехватывают российские гиперзвуковые ракеты «Кинжал».

То, что политические лидеры на Украине заявляют, что они перехватывают гиперзвуковые ракеты, это совершенно неправда. Потому что скорость гиперзвука и ракеты, которые им противостоят в системах ПВО, в том числе и Patriot, они не обладают такими скоростями. Гиперзвуковых ракет у систем ПВО в принципе не существует, — сказал собеседник.

Ранее сообщалось, что арсеналы дорогостоящих ракет-перехватчиков у США на Ближнем Востоке могут истощиться в ближайшие дни из-за массированных атак Ирана дешевыми БПЛА. Иранская сторона применяет волны дронов Shahed-136 стоимостью около $20 тыс. (1,5 млн рублей), а американцы и союзники вынуждены сбивать их ракетами Patriot PAC-3 ценой примерно $4 млн (310 млн рублей) за каждую.