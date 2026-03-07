Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
07 марта 2026 в 12:10

«Заберем всю нефть»: США перестали скрывать цель операции в Иране

В администрации США заявили о намерении взять под контроль нефть Ирана

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Администрация США рассчитывает установить полный контроль над нефтяными запасами Ирана, заявил в эфире Fox News директор американского Национального совета по энергетическому доминированию Джаррод Эйген. Так он ответил на просьбу журналистов спрогнозировать, как конфликт на Ближнем Востоке может повлиять на мировые цены на нефть.

В конечном итоге нам не придется беспокоиться об этих проблемах в Ормузском проливе, потому что мы заберем всю нефть из рук [иранского руководства], — ответил он.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт сообщила, что военная операция США и Израиля против Ирана будет продолжаться в течение четырех — шести недель. По ее словам, точные сроки пока неизвестны.

До этого спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что обсуждает ослабление санкций в отношении российской нефти с Вашингтоном. По его словам, в итоге западные санкции доказали, что наносят ущерб мировой экономике.

США
нефть
Иран
запасы
