«На всякий случай»: Пентагон намекнул на начало наземной операции в Иране WP: отмена учений США может указывать на подготовку к наземной операции в Иране

США могут готовиться к наземной операции в Иране, сообщает The Washington Post со ссылкой на источники в Министерстве войны. По данным издания, на возможную подготовку указывает внезапная отмена запланированных учений 82-й воздушно-десантной дивизии быстрого реагирования. Примечательно, что чиновник из Пентагона подтвердил, что ВС США «к чему-то готовятся».

Мы все к чему-то готовимся на всякий случай, — заявил собеседник.

При этом, по данным аналитиков, приказ о выдвижении на боевую задачу пока не отдавался. Как пишет издание, дивизия уникальна тем, что может быть переброшена в любую точку мира в течение 18 часов. В последние годы это подразделение неоднократно было задействовано американскими властями для миссий за рубежом.

Ранее секретарь Высшего совета национальной безопасности Исламской Республики Али Лариджани заявил, что Иран готов к наземной операции США. Он отметил, что Тегеран намеревается опозорить «подлых» американцев.

До этого ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН политолог-американист Константин Блохин допустил, что США могут направить вооруженные силы в Иран в случае военного вторжения Тегерана в Израиль. По его словам, глава Белого дома Дональд Трамп будет до последнего избегать сухопутной операции.