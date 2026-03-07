Зимняя Олимпиада — 2026
07 марта 2026 в 14:16

Что известно о последних днях жизни и причине смерти актрисы Ведуновой

Актриса Екатерина Ведунова Актриса Екатерина Ведунова Фото: Социальные сети
Актриса Екатерина Ведунова и ее 15-летняя дочь погибли в результате ДТП в Мордовии, сообщила артистка Марианна Прядко-Белоусова в соцсети «ВКонтакте». Какие подробности известны?

Что известно о последних днях жизни и смерти Ведуновой

По данным Telegram-канала «112», авария произошла 4 марта на 439-м км трассы М-5 «Урал» в Зубово-Полянском районе. Водитель Renault Fluence не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с «Луидором».

«45-летняя актриса скончалась на месте. Ее дочь умерла позже в больнице. Водитель легковушки и 70-летняя пассажирка госпитализированы», — говорится в публикации.

Прощание с Ведуновой и ее несовершеннолетней дочерью пройдет 9 марта в «Ритуале» в Балаково, рассказала ТАСС подруга семьи Марианна Прядко-Белоусова. Погибших похоронят на местном кладбище в тот же день.

«В автокатастрофе погибла моя однокурсница, наша милая всеми любимая Котя. Погибла и дочь Катюши Элина. Невозможно поверить. Катюша — яркая, харизматичная, талантливая актриса, веселая всегда — хохотушка, друг. Наша. Абсолютно все, кто знал ее, искренне ее любили. И она так любила всех, и так любила жизнь. А у Элиши только все начиналось. Все так страшно оборвалось...» — написала Прядко-Белоусова в соцсетях.

Чем была известна Ведунова

Екатерина Ведунова родилась 9 июля 1980 года. В 2004 году она окончила театральный факультет Саратовской государственной консерватории им. Собинова. Актриса играла в Балаковском драматическом театре.

Ведунова снялась более чем в 10 кинопроектах. В частности, она снималась в сериалах «Универ. Новая общага», «СашаТаня», «Годунов» и «Склифосовский».

новости
актрисы
смерти
общество
ДТП
Вячеслав Филиппов
В. Филиппов
