07 марта 2026 в 15:50

Генерал раскрыл, почему конфликт в Иране может затянуться

Генерал Липовой: переброска третьего авианосца США говорит о затяжной войне

Сергей Липовой Сергей Липовой Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Переброска третьего авианосца США на Ближний Восток говорит о том, что конфликт может затянуться, заявил NEWS.ru Герой России генерал-майор авиации Сергей Липовой. По его словам, Вашингтон и Иерусалим не были готовы к такому повороту, ожидая быстрой операции.

Новость о переброске третьего авианосца говорит о том, что вся эта ближневосточная авантюра не была просчитана. Она была рассчитана на быструю войну, примерно как в Венесуэле: налетели, захватили и улетели. Сегодня ближневосточная война принимает все признаки затяжной войны, к которой не были готовы США и Израиль, — заявил он.

Генерал отметил, что переброска третьего авианосца свидетельствует о панике Белого дома. По его словам, президенту США Дональду Трампу необходима победа в Иране для оправдания перед избирателями.

На сегодняшний день мы видим, что у Америки настоящая паника, они подтягивают дополнительные силы. Те силы, которые они планировали использовать против Ирана, не помогли, и сейчас они собирают все остатки своих сил и средств для того, чтобы попытаться как-то победить Иран и чтобы Трамп заявил своим избирателям о том, что он решил проблему на Ближнем Востоке и дальше будет рассматривать варианты делать Америку великой непосредственно в других регионах: в Гренландии и на Кубе, — заключил Липовой.

Ранее сообщалось, что США готовят к отправке на Ближний Восток третью авианосную ударную группу во главе с авианосцем USS George H.W. Bush. На месте уже дежурит авианосец ВМС США USS Abraham Lincoln.

