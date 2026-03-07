Сушилка для перчаток и обуви едва не оставила семью без жилья

В квартире в подмосковном Красногорске загорелась сушилка для перчаток и обуви, передает Telegram-канал SHOT. Изготовленный в Китае прибор был куплен в частном магазине за 600 рублей.

Члены семьи включили сушилку для просушки перчаток. Спустя полчаса они ощутили запах гари и заметили, что вещи обуглены, а из прибора поднимается пламя. Однако пожар удалось быстро потушить.

В сушилке не было предусмотрено защитного механизма от перегрева. В результате техника полностью вышла из строя.

