07 марта 2026 в 16:51

Сушилка для перчаток и обуви едва не оставила семью без жилья

В Подмосковье вспыхнула сушилка для перчаток и обуви

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В квартире в подмосковном Красногорске загорелась сушилка для перчаток и обуви, передает Telegram-канал SHOT. Изготовленный в Китае прибор был куплен в частном магазине за 600 рублей.

Члены семьи включили сушилку для просушки перчаток. Спустя полчаса они ощутили запах гари и заметили, что вещи обуглены, а из прибора поднимается пламя. Однако пожар удалось быстро потушить.

В сушилке не было предусмотрено защитного механизма от перегрева. В результате техника полностью вышла из строя.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области загорелись склады мукомольного завода. Огонь охватил территорию площадью 1 тыс. квадратных метров. На месте работают пожарно-спасательные подразделения, которым присвоен ранг пожара № 2. На данный момент сведений о погибших и пострадавших не поступало.

До этого трое детей погибли в результате пожара в частном доме в Запорожской области. По предварительной информации, пожар произошел в поселке городского типа Приазовское, когда малыши находились одни в доме. Сотрудники скорой медицинской помощи констатировали смерть от отравления угарным газом мальчика 2022 года рождения и девочек 2021 и 2024 года рождения.

