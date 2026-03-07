Юрист ответил, какой срок грозит подростку за взрыв в отделении банка Юрист Багатурия: устроившему взрыв в банке подростку грозит до 10 лет колонии

Взорвавшему отделение банка подростку может грозить до 10 лет в колонии строгого режима, заявил NEWS.ru юрист Вадим Багатурия. По его словам, совершенное преступление относится к категории тяжких.

Несовершеннолетнему, который по указанию мошенников принес канистру с бензином и поджег отделение банка, может грозить до 10 лет тюремного заключения в колонии, но не более, так как он не достиг возраста 18 лет. К тому же, совершенное преступление относится к категории тяжких, — заявил он.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье полицейские задержали подростка, который по указу мошенников взорвал банкомат. Ему 15 лет. Инцидент произошел на улице Вольной в Путилково. Никто в результате происшествия не пострадал. Утверждается, что юноша действовал по указке мошенников.