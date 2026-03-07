Россиянам дали советы по выбору идеального букета

Лучше отдавать предпочтение кустовым цветам на 8 Марта, так как они выглядят более объемно и хорошо сочетаются с другими растениями, сообщила в разговоре с Lenta.ru флорист Наталья Ивашина. По словам эксперта, еще одно их неоспоримое преимущество — это способность долго стоять в воде и не вянуть.

Флорист добавила, что для мам и бабушек подойдут сборные букеты и цветочные композиции. По ее словам, такие варианты интересно рассматривать, а иногда они даже вдохновляют вырастить похожие цветы на своем участке.

Каждая женщина обладает уникальными чертами, поэтому самым выразительным будет тот букет, который отражает ее характер, отметила собеседница.

Более воздушная и легкая? Подойдет нежно-розовая гвоздика, гипсофила или матрикария. Жизнерадостная и веселая? Сборный яркий букет из ирисов, разноцветных тюльпанов и нарциссов. Сложная и творческая? Используйте в оформлении букета нетипичные формы и добавьте экзотические цветы как акцент, например протею и эвкалипт, — порекомендовала Ивашина.

Ранее сообщалось, что жители Москвы массово едут в подмосковные теплицы в поисках дешевых тюльпанов. Свежие партии цветов в питомниках раскупают буквально за считаные минуты. Ради тюльпанов по 40–50 рублей москвичи готовы преодолевать десятки километров и стоять в длинных очередях.