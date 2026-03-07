Зимняя Олимпиада — 2026
Посадите и забудьте: пышные шапки лиловых соцветий будут радовать вас с июня до осени без подкормок и укрытий

Посадите и забудьте: пышные шапки лиловых соцветий будут радовать вас с июня до осени без подкормок и укрытий. Астра многолетняя — именно тот цветок, который оправдывает это название в полной мере. Ее кусты, усыпанные множеством мелких звездчатых соцветий, напоминают цветные облака, опустившиеся на клумбу. В отличие от своих однолетних родственниц, многолетняя астра не требует ежегодной посадки и сложного ухода.

Она прекрасно зимует в открытом грунте, не боится заморозков и засухи, а с годами становится только пышнее. В зависимости от сорта, астры могут быть низкорослыми бордюрными или высокими, достигающими полутора метров, и радовать цветением с раннего лета до глубокой осени. Они идеально смотрятся в миксбордерах, вдоль дорожек и в солитерных посадках, привлекая в сад бабочек и пчел. А срезанные соцветия долго стоят в вазах, напоминая о теплых днях даже в ноябре.

Подарите своему саду эти живые звезды — и каждую осень он будет сиять яркими красками до самого снега.

