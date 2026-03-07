Зимняя Олимпиада — 2026
Хотите собрать урожай восхищенных взглядов? Разбросайте по клумбе этот многолетник и получите ковер из нежных горошин

Фото: D-NEWS.ru
Хотите собрать урожай восхищенных взглядов? Разбросайте по клумбе этот многолетник — и получите ковер из нежных горошин. Иберис — настоящее сокровище для садоводов! Его главное преимущество — он растет буквально везде: на любых почвах, на солнце и в полутени, не требуя практически никакого ухода.

Весной кустики ибериса сплошь покрываются мелкими, но невероятно обильными соцветиями, похожими на облака из белых, розовых или сиреневых горошин. Они разрастаются так плотно, что под ними не видно листвы, создавая эффект пышного, воздушного покрывала. Это растение-медонос привлекает пчел и бабочек, наполняя сад ароматом меда. Иберис идеально подходит для альпийских горок, бордюров и подпорных стенок, эффектно свисая и смягчая каменные поверхности. А после цветения его вечнозеленая листва продолжает радовать глаз до самой зимы.

Посадите это чудо однажды — и каждую весну ваш сад будет утопать в нежном облаке из сотен живых горошин, не требуя от вас почти никаких усилий.

Ранее сообщалось о «мини-розочках», которые цветут все лето, — соседи голову свернут.

