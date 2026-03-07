Зимняя Олимпиада — 2026
07 марта 2026 в 10:31

Эта пушистая «прическа» завоевала западных садоводов: российские тоже оценили этот многолетник — стильный сад без хлопот

Фото: D-NEWS.ru
Прохожие замирают, увидев в саду розовое облако, словно зависшее над клумбой. И мало кто догадывается, что за этой эффектной «прической» почти не требуется ухода. Мюленнбергия волосовидная стала настоящим хитом в европейских ландшафтных проектах. Осенью её тончайшие метёлки превращаются в воздушную розовую дымку, которая играет на солнце и мягко колышется от малейшего ветра. Куст выглядит как невесомый шар и способен стать главным акцентом даже в минималистичном саду.

Высаживают растение весной на максимально освещённое место, при посадке обязательно обеспечивают хороший дренаж, чтобы корни не выпревали зимой, после укоренения куст почти не требует внимания, легко переносит жару и кратковременную засуху, весной прошлогоднюю листву просто срезают, освобождая место новым побегам. Мюленнбергия выдерживает морозы до −18−23 °C, относится к 6–7-й зоне зимостойкости и при сухой зимовке успешно растёт в южных регионах и части средней полосы, при этом на одном месте способна жить 10–15 лет, не теряя декоративности. Именно сочетание выносливости, долголетия и впечатляющего «пушистого» вида делает её находкой для стильного сада без лишних хлопот.

