Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
23 февраля 2026 в 16:02

Золотой ковер цветет 4 месяца: пупавка — многолетник не требует особого ухода

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Если хочется украсить участок яркими красками без сложного ухода, стоит обратить внимание на антемис или пупавку. Это неприхотливое многолетнее растение образует плотные цветущие «подушки» и радует солнечными соцветиями с мая до конца августа. Кусты вырастают высотой от 60 до 90 см и активно ветвятся, создавая эффект сплошного жёлтого ковра. Листья сизо-зелёные, линейно-рассечённые, слегка опушённые. Во время цветения на длинных цветоносах распускаются одиночные корзинки диаметром до 6 см — по форме они напоминают ромашки, но окрашены в насыщенный золотистый цвет. Всё растение обладает лёгким характерным ароматом.

Пупавка идеально подходит для альпийских горок, рокариев, бордюров и контейнерных посадок. Со временем формирует аккуратные компактные куртины и хорошо держит форму без частой обрезки. К почве растение сравнительно неприхотливо, но лучше всего развивается на лёгких, хорошо дренированных песчаных или каменистых грунтах. Хорошо откликается на подкормки, благодаря чему цветение становится более обильным.

Пупавка отличается высокой морозостойкостью — без укрытия выдерживает понижение температуры до −30 °C (зона зимостойкости 4–5), поэтому подходит для большинства регионов России. На одном месте растение способно расти 5–7 лет, после чего кусты рекомендуется делить для омоложения и сохранения декоративности.

Ранее мы рассказывали о самых популярных цветах в мире. 3 самых красивых сорта однолетних астр.

Проверено редакцией
Читайте также
Всей семьей надорвали животы от смеха из-за этих тыкв: сажаем для поесть и повеселиться — 3 сорта
Общество
Всей семьей надорвали животы от смеха из-за этих тыкв: сажаем для поесть и повеселиться — 3 сорта
Отказалась от капризных лилий в пользу этого чуда — растет на любых почвах и радует глаз всё лето. Многолетник-невеста
Общество
Отказалась от капризных лилий в пользу этого чуда — растет на любых почвах и радует глаз всё лето. Многолетник-невеста
Заячий хвостик — стильное растение для сада: покоряет текстурой и необычными пушистыми соцветиями
Общество
Заячий хвостик — стильное растение для сада: покоряет текстурой и необычными пушистыми соцветиями
Розы на зиму теперь укрываю только так — не вымерзают и не выпревают: секретный способ
Общество
Розы на зиму теперь укрываю только так — не вымерзают и не выпревают: секретный способ
Зацветает, как только тает снег: этот многолетник превратит сад в лесную сказку
Общество
Зацветает, как только тает снег: этот многолетник превратит сад в лесную сказку
сады
цветы
многолетники
однолетники
клумба
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
На уцелевших участников элитного «Шквала» сбросили ФАБы
Путин встретился с вдовами спецназовцев в Кремле
Появились подробности о пытавшемся проникнуть в поместье Трампа мужчине
Названы регионы с самой высокой и самой низкой пенсией в России
Игроки «Динамо» опоздали домой из-за атак БПЛА
Зеленский устроил истерику из-за «Орешника»
Стало известно, кто получит четвертую премию имени Кеосаяна
Коц увидел украинский след в мексиканских уличных войнах
Взрыв произошел в одном из украинских лицеев
Минобороны Украины готовит «комплексное решение» проблем с призывом
IT-эксперт ответил, стоит ли бояться мести мошенников СБП-переводами
Отказ ходить в Кремль, травля из-за паспорта РФ: как живет Любовь Успенская
Жители Кунгура почувствовали себя плохо после трапезы в местной столовой
Украинские дроны-камикадзе атаковали школу
«Находится в нелучшем состоянии»: министр культуры Чехии попал в аварию
Экс-премьера Польши заподозрили в афере с углем
«Вполне возможно»: политолог о словах Ходжеса про мирную сделку до лета
Жители Мадагаскара получили 60 тонн продуктов от России
Медведев раскрыл, получила ли Россия ответ на свою позицию по Украине
Зеленский пришел к неожиданным выводам по границам 1991 года
Дальше
Самое популярное
Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного
Общество

Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного

Флоксы больше не сажаю: нашла другой многолетник — цветет все лето, не выгорает на солнце и не требует танцев с бубном
Общество

Флоксы больше не сажаю: нашла другой многолетник — цветет все лето, не выгорает на солнце и не требует танцев с бубном

Запрет на богатство и счастье: что Жириновский предрек РФ перед смертью
Общество

Запрет на богатство и счастье: что Жириновский предрек РФ перед смертью

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.