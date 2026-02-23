Золотой ковер цветет 4 месяца: пупавка — многолетник не требует особого ухода

Если хочется украсить участок яркими красками без сложного ухода, стоит обратить внимание на антемис или пупавку. Это неприхотливое многолетнее растение образует плотные цветущие «подушки» и радует солнечными соцветиями с мая до конца августа. Кусты вырастают высотой от 60 до 90 см и активно ветвятся, создавая эффект сплошного жёлтого ковра. Листья сизо-зелёные, линейно-рассечённые, слегка опушённые. Во время цветения на длинных цветоносах распускаются одиночные корзинки диаметром до 6 см — по форме они напоминают ромашки, но окрашены в насыщенный золотистый цвет. Всё растение обладает лёгким характерным ароматом.

Пупавка идеально подходит для альпийских горок, рокариев, бордюров и контейнерных посадок. Со временем формирует аккуратные компактные куртины и хорошо держит форму без частой обрезки. К почве растение сравнительно неприхотливо, но лучше всего развивается на лёгких, хорошо дренированных песчаных или каменистых грунтах. Хорошо откликается на подкормки, благодаря чему цветение становится более обильным.

Пупавка отличается высокой морозостойкостью — без укрытия выдерживает понижение температуры до −30 °C (зона зимостойкости 4–5), поэтому подходит для большинства регионов России. На одном месте растение способно расти 5–7 лет, после чего кусты рекомендуется делить для омоложения и сохранения декоративности.

