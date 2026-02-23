Зимняя Олимпиада — 2026
23 февраля 2026 в 17:59

«Баламутит повестку»: в Минске высказались об отправке войск на Украину

Вольфович назвал сумасшествием заявления Лондона об отправке войск на Украину

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Заявления Великобритании о возможной отправке войск на Украину — «очередное сумасшествие некоторых западных политиков», заявил госсекретарь Совбеза Белоруссии Александр Вольфович в интервью телеканалу «Первый информационный». По его словам, Лондон лидирует в списке тех, кто продвигает конфликты.

Это очередное сумасшествие некоторых западных политиков. Великобритания, наверное, в числе лидеров, кто баламутит всю мировую повестку и думает не о мире, к сожалению, а о войне, — отметил он.

До этого глава Министерства обороны Великобритании Джон Хили сообщил, что хотел бы быть тем, кто отправит войска своей страны на Украину. Он сделал соответствующее заявление 22 февраля.

Ранее лидер правой партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян заявил, что членство Украины в Евросоюзе обернется вооруженным столкновением блока с Россией. По его словам, развитие такого сценария приведет еще к двум проблемам — «затоплению» французского сельского хозяйства украинскими продуктами и увеличению ежегодного денежного взноса.

