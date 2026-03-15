15 марта 2026 в 23:12

Эксперт по дронам назвал возможные места запуска БПЛА на Москву

Эксперт по дронам Федутинов: БПЛА могут лететь на Москву из разных стран

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети
Украинские беспилотники в сторону Москвы могут запускать и с территории Украины, и с территории других государств, заявил MK.RU эксперт в области беспилотных систем Денис Федутинов. По его словам, дальность полета дронов довольно большая, поэтому вариантов много.

Дальность используемых беспилотников весьма существенная, они, как видим, долетают до Урала и Кавказа. Так что их вполне могут запускать из внутренних районов Украины, например из Киевской области или Днепропетровской. При этом могут выбирать совсем не очевидные маршруты, не по прямой, а с учетом расположения наших средств ПВО, — констатировал он.

Накануне, 14 марта, ПВО сбила по меньшей мере 65 беспилотников, летевших на Москву. По данным Собянина, украинская сторона начала попытки атаковать столицу с 12 часов дня с интервалами от 10 до 30 минут.

В Министерстве обороны РФ ранее информировали, что за прошедшие 24 часа российские системы ПВО ликвидировали две ракеты «Нептун» производства Украины, 605 дронов самолетного типа, а также 12 реактивных боеприпасов, выпущенных из установок HIMARS. В оборонном ведомстве дополнительно проинформировали об уничтожении четырех управляемых авиабомб.

Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей
Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю

