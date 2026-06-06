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06 июня 2026 в 10:59

Любимова раскрыла хитрости иностранцев для участия в российских конкурсах

Любимова: европейские артисты скрывают, что едут на конкурсы в Россию

Ольга Любимова Ольга Любимова Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Приезжающие в Россию на конкурсы артисты и члены жюри из Европы скрывают факт поездки, заявила РИА Новости на полях ПМЭФ министр культуры РФ Ольга Любимова. Министр также рассказала, что после начала специальной военной операции организаторы Международного конкурса имени Чайковского не публиковали программу заранее, а затем перевели ее в цифровой формат, чтобы иностранные участники могли приехать в РФ.

К нам приезжают выдающиеся коллеги и деятели искусства из Европы в качестве членов жюри. Они до последнего скрывают, что едут в Россию на конкурс, — сказала Любимова.

По словам министра, время пройдет, а звание лауреата этого конкурса навсегда. Она привела в пример пианиста из Великобритании Джорджа Харлионо, которому писали гадости, однако он чудом нашел в себе силы победить.

Ранее член комитета Совета Федерации по науке, культуре и образованию Айрат Гибатдинов объяснил, что Россия не нуждается в конкурсе «Евровидение», где исполнителям приходится соревноваться с артистами, позиционирующими себя «бесполыми монстрами» и пытающимися шокировать публику любой ценой. Так он прокомментировал заявление руководителя конкурса Мартина Грина о возможном допуске РФ к участию.

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