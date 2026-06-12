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12 июня 2026 в 11:36

Любимова назвала главную объединяющую силу народов России

Любимова назвала веру в Отечество объединяющей силой народов России

Ольга Любимова Ольга Любимова Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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Вера в Отечество — главная объединяющая сила народов России, заявила глава Минкультуры РФ Ольга Любимова в мессенджере МАКС. Она поздравила граждан РФ с Днем России, пожелала благополучия и достижения новых высот.

Главной объединяющей силой сегодня и во все времена является вера в Отечество, — написала Любимова.

Ранее глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил, что любовь, вера и гордость являются тремя главными чувствами, которые сегодня объединяют всех жителей РФ. Он подчеркнул, что этот праздник олицетворяет многовековую историю страны, непрерывную связь эпох и передачу традиций от поколения к поколению.

До этого президент Белоруссии Александр Лукашенко отметил, что Россия — передовое государство и гарант справедливого мироустройства. Глава государства подчеркнул, что белорусы и россияне на протяжении многих веков шли рядом, преодолевая испытания и достигая общих побед. Кроме того, лидер КНДР Ким Чен Ын поздравил президента РФ Владимира Путина с Днем России и пожелал успехов российскому народу.

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