Вера в Отечество — главная объединяющая сила народов России, заявила глава Минкультуры РФ Ольга Любимова в мессенджере МАКС. Она поздравила граждан РФ с Днем России, пожелала благополучия и достижения новых высот.

Главной объединяющей силой сегодня и во все времена является вера в Отечество, — написала Любимова.

Ранее глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил, что любовь, вера и гордость являются тремя главными чувствами, которые сегодня объединяют всех жителей РФ. Он подчеркнул, что этот праздник олицетворяет многовековую историю страны, непрерывную связь эпох и передачу традиций от поколения к поколению.

До этого президент Белоруссии Александр Лукашенко отметил, что Россия — передовое государство и гарант справедливого мироустройства. Глава государства подчеркнул, что белорусы и россияне на протяжении многих веков шли рядом, преодолевая испытания и достигая общих побед. Кроме того, лидер КНДР Ким Чен Ын поздравил президента РФ Владимира Путина с Днем России и пожелал успехов российскому народу.