Ким Чен Ын поздравил Владимира Путина с Днем России

Лидер КНДР Ким Чен Ын поздравил президента России Владимира Путина с Днем России, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). В своем обращении глава Северной Кореи пожелал успехов российскому народу и выразил надежду на его дальнейшие достижения.

Поздравление было направлено по случаю государственного праздника Дня России, который отмечается 12 июня. Текст телеграммы был опубликован государственным информационным агентством КНДР.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал, что у Путина 12 июня запланированы мероприятия в честь Дня России. По его словам, глава государства традиционно присоединится к событиям по случаю праздника.

До этого власти Ямала запретили розничную продажу алкогольных напитков на территории округа в День России, 12 июня. Ограничения введены для обеспечения общественного порядка и безопасности граждан во время массовых праздничных мероприятий.

В то же время кандидат экономических наук доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин сообщил, что выходной в честь Дня России 12 июня не отразится на зарплате. Он отметил, что выплаты рассчитываются в соответствии с производственным календарем. Финансист подчеркнул, что в этом месяце ожидается 21 рабочий день и девять выходных или праздничных дней.