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08 июня 2026 в 15:51

Россиянам рассказали, снизится ли зарплата из-за выходного 12 июня

Финансист Балынин: праздник 12 июня не повлияет на размер зарплаты

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Выходной в честь Дня России 12 июня не отразится на зарплате, рассказал «ФедералПресс» кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин. Он отметил, что выплаты рассчитываются в соответствии с производственным календарем.

При этом непосредственно за год суммарное число рабочих дней в 2026 году будет таким же, как и в 2025 году, — 247 рабочих дней. 118 дней будут выходными/праздничными. Соответственно, в июне 2026 года нас ждет один нерабочий праздничный день — 12 июня (День России), — рассказал Балынин.

Финансист подчеркнул, что в этом месяце ожидается 21 рабочий день и девять выходных или праздничных дней. По его словам, зарплата начисляется пропорционально отработанным дням.

Ранее Балынин рассказал, что на размер минимального больничного влияет как МРОТ, так и количество дней в месяце. Он отметил, что пособие по временной нетрудоспособности облагается налогом на доходы физлиц — работник получит выплаты за его вычетом.

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