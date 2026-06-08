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08 июня 2026 в 11:56

Россиянам напомнили, от чего зависит размер минимального больничного

Доцент Балынин: размер минимального больничного зависит от числа дней в месяце

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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На размер минимального больничного влияет как МРОТ, так и количество дней в месяце, заявил в беседе с aif.ru доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин. Он отметил, что пособие по временной нетрудоспособности облагается налогом на доходы физлиц — работник получит выплаты за его вычетом.

В июне — 30 дней, поэтому минимальная стоимость одного дня временной нетрудоспособности составляет 903,1 рубля. Это на 155 рублей больше, чем годом ранее (748 рублей в июне 2025 года). Рост размера минимального пособия в связи с временной нетрудоспособностью связан с увеличением в 2026 году МРОТ на 20,7%: с 22 440 рублей до 27 093 рублей. Соответственно, за 10 дней больничного минимальная выплата в июне 2026 года составит 9031 рубль. По сравнению с июнем прошлого года данная величина будет на 1551 рубль больше, — пояснил Балынин.

Ранее депутат Госдумы Дмитрий Свищев рассказал, что россияне могут получить оплату больничного даже во время отпуска за свой счет. Для этого необходимо досрочно прервать административный отпуск и оформить листок нетрудоспособности.

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