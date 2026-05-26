В Госдуме объяснили, как получить выплату за больничный в отпуске

Россияне могут получить оплату больничного даже во время отпуска за свой счет, рассказал РИА Новости депутат Госдумы Дмитрий Свищев. Для этого необходимо досрочно прервать административный отпуск и оформить листок нетрудоспособности.

Ко мне на приемы приходят люди, которые неделями болели в отпуске за свой счет, терпели, не обращались к врачам, потому что думали: «Все равно не оплатят». Это заблуждение. Если вы заболели, вы имеете полное право прервать административный отпуск, на бумаге вернуться к работе и оформить больничный. Деньги за дни болезни вам обязаны выплатить, — заявил Свищев.

Парламентарий отметил, что работодатель не может запретить сотруднику досрочно выйти из отпуска без сохранения зарплаты. После оформления больничного сведения передаются в Социальный фонд, который и принимает решение о выплате пособия.

Ранее в Роскачестве заявили: уволенные сотрудники сохраняют за собой законное право на оформление больничного листа и получение соответствующих денежных выплат. Норма социального страхования действует строго в течение 30 календарных дней с момента расторжения трудового договора.