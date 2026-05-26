26 мая 2026 в 03:39

ПВО сбила беспилотники у границ Ленобласти

Дрозденко: воздушные цели были уничтожены на подлете к Ленинградской области

Губернатор Александр Дрозденко сообщил об уничтожении целей на подлете к Ленинградской области. После этого в регионе был объявлен отбой воздушной опасности.

Цели поражены на подлете к границам Ленинградской области. Отбой воздушной опасности в Ленинградской области, — написал Дрозденко.

Ранее сообщалось, что российские силы противовоздушной обороны уничтожили за сутки более 500 украинских беспилотников самолетного типа. Также, по данным Минобороны, были ликвидированы три управляемые авиабомбы ВСУ.

До этого силы ПВО ликвидировали 273 украинских беспилотника над регионами России. БПЛА сбили в том числе над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Смоленской, Тверской и Тульской областей.

Кроме того, глава ДНР Денис Пушилин заявил: пять мирных жителей получили ранения в результате атак ВСУ. По его словам, под обстрелы и удары беспилотников попали Донецк, Горловка и населенные пункты Ясиноватского округа.

ПВО сбила беспилотники у границ Ленобласти
