США ограничили контакты вирусологов с экспертами ВОЗ CNN: США ограничили общение вирусологов с ВОЗ после вспышек Эболы и хантавируса

США ужесточили правила общения своих вирусологов со специалистами Всемирной организации здравоохранения, передает CNN. Ограничения были введены после вспышки хантавируса и эпидемии Эболы.

Американским ученым из Национального института аллергии и инфекционных заболеваний запретили напрямую взаимодействовать с ВОЗ. Позднее ограничения частично смягчили, разрешив отдельным экспертам участвовать в виртуальных встречах организации в качестве слушателей.

Отмечается, что дальнейшие контакты с ВОЗ проходят через Министерство здравоохранения США. По данным телеканала, такие меры осложняют быстрое сотрудничество американских специалистов с международными партнерами.

Ранее стало известно, что Всемирная организация здравоохранения сообщила о более чем 900 предполагаемых случаях заражения вирусом Эбола в Демократической Республике Конго. Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус уточнил, что подтвержден 101 случай заболевания.

До этого в Демократической Республике Конго 18 пациентов с подозрением на лихорадку Эбола сбежали из лечебного центра. Это случилось после поджога учреждения местными жителями.