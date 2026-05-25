Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
25 мая 2026 в 15:32

В ВОЗ раскрыли возможное число жертв Эболы в Конго

ВОЗ: число жертв Эболы в Конго могло вырасти до 220

Фото: Str/Xinhua/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Число предполагаемых смертей, связанных со вспышкой лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго, увеличилось до 220, сообщает Reuters со ссылкой на главу Всемирной организации здравоохранения Тедроса Гебрейесуса. Глава ВОЗ призвал граничащие страны незамедлительно принять необходимые меры. Он 26 мая направится в ДРК, где эпидемия, по данным организации, опережает принимаемые меры.

Мы срочно расширяем масштабы операций, но на данный момент эпидемия опережает нас, — сказал Гебрейесус.

Ранее глава ВОЗ сообщал, что в Конго зафиксировано свыше 900 подозрений на заражение лихорадкой Эбола. Из этого числа лабораторно подтвержден 101 случай, подчеркнул он. По имеющейся информации, самая сложная обстановка сложилась в провинции Итури с населением около 5 млн жителей.

До этого Минздрав Уганды сообщил о трех новых случаях заражения лихорадкой Эбола. Общее число заболевших в стране выросло до пяти человек. Эксперты тогда предположили, что заражение двух жителей Уганды, не выезжавших из страны в последние три недели, может указывать на начало распространения инфекции внутри государства.

Мир
Конго
ВОЗ
Эбола
Тедрос Аданом Гебрейесус
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«МХТ высокого хайпа»: критик объяснил скандал вокруг «Гамлета»
Ребенка спасли из грязевой ямы на дороге в Амурской области
Инженер ответил, как ускорить работу смартфона
Апрельский холод, дожди и высокая влажность: погода в Москве в конце недели
Под Липецком по дороге домой пропали отец и сын
Рособрнадзор объявил предупреждения трем московским вузам
Лавров высоко оценил намерение ряда стран Африки открыть дипмиссии в Москве
Появились кадры атакованного в Средиземном море газовозе «Арктик Метагаз»
Вспышка бруцеллеза произошла в астраханском монастыре
В Госдуме раскритиковали идею выдавать интернет за хорошее поведение
Ученый объяснил, к чему приведет таяние «ледника Судного дня»
Путин поздравил Алиева с Днем независимости Азербайджана
Две книги Лимонова промаркируют из-за упоминаний наркотиков
Священник ответил, оказывают ли давление на РПЦ в Европе
Водитель на BMW сбил двух студентов
«Вызов брошен»: Захарова жестко высказалась о борьбе с историей
Беглый журналист-иноагент подал жалобу на вынесенный ему приговор
Политолог ответил, почему в США не могут обеспечить безопасность Трампа
Терапевт дала советы, как правильно выбрать санаторий
В Генконсульстве раскрыли состояние пострадавших при ДТП в Турции россиян
Дальше
Самое популярное
Автобус с россиянами разбился в Турции: подробности ДТП, сколько жертв
Мир

Автобус с россиянами разбился в Турции: подробности ДТП, сколько жертв

«Останутся побирушками»: Жириновский назвал страну, которая разрушит НАТО
Общество

«Останутся побирушками»: Жириновский назвал страну, которая разрушит НАТО

Малосольные огурцы «Торопыжки»: с чесноком, укропом и перцем — готовы через 3 часа
Общество

Малосольные огурцы «Торопыжки»: с чесноком, укропом и перцем — готовы через 3 часа

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.