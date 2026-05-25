В ВОЗ раскрыли возможное число жертв Эболы в Конго

ВОЗ: число жертв Эболы в Конго могло вырасти до 220

Число предполагаемых смертей, связанных со вспышкой лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго, увеличилось до 220, сообщает Reuters со ссылкой на главу Всемирной организации здравоохранения Тедроса Гебрейесуса. Глава ВОЗ призвал граничащие страны незамедлительно принять необходимые меры. Он 26 мая направится в ДРК, где эпидемия, по данным организации, опережает принимаемые меры.

Мы срочно расширяем масштабы операций, но на данный момент эпидемия опережает нас, — сказал Гебрейесус.

Ранее глава ВОЗ сообщал, что в Конго зафиксировано свыше 900 подозрений на заражение лихорадкой Эбола. Из этого числа лабораторно подтвержден 101 случай, подчеркнул он. По имеющейся информации, самая сложная обстановка сложилась в провинции Итури с населением около 5 млн жителей.

До этого Минздрав Уганды сообщил о трех новых случаях заражения лихорадкой Эбола. Общее число заболевших в стране выросло до пяти человек. Эксперты тогда предположили, что заражение двух жителей Уганды, не выезжавших из страны в последние три недели, может указывать на начало распространения инфекции внутри государства.