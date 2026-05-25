Водитель на BMW сбил двух студентов

Водитель BMW сбил двух студентов возле здания Московского института радиотехники, электроники и автоматики в Москве, сообщает Telegram-канал SHOT. По данным канала, молодой человек не справился с управлением и наехал на стоявших рядом с вузом учащихся.

Авария произошла днем на улице Стромынка. Пострадавшие получили ушибы и ссадины, у одного из студентов оказался поврежден ноутбук. По его словам, водитель пообещал компенсировать ущерб в размере 100 тыс. рублей. Также, как утверждают пострадавшие, автомобилист заявил, что получил водительские права два дня назад и в случае лишения «купит новые».