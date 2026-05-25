Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
25 мая 2026 в 16:06

Водитель на BMW сбил двух студентов

Водитель на BMW сбил двух студентов у здания МИРЭА в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Водитель BMW сбил двух студентов возле здания Московского института радиотехники, электроники и автоматики в Москве, сообщает Telegram-канал SHOT. По данным канала, молодой человек не справился с управлением и наехал на стоявших рядом с вузом учащихся.

Авария произошла днем на улице Стромынка. Пострадавшие получили ушибы и ссадины, у одного из студентов оказался поврежден ноутбук. По его словам, водитель пообещал компенсировать ущерб в размере 100 тыс. рублей. Также, как утверждают пострадавшие, автомобилист заявил, что получил водительские права два дня назад и в случае лишения «купит новые».

После ДТП водитель объяснил произошедшее мокрой дорогой. По его словам, он двигался с разрешенной скоростью.

Ранее в пресс-службе управления МВД России по Ленинградской области сообщили, что 14-летняя девочка на питбайке сбила трехлетнего мальчика. После аварии она скрылась с места происшествия. Известно, что пострадавший ребенок был госпитализирован с травмами средней тяжести. У подростка изъяли питбайк, полиция начала проверку.

Москва
аварии
ДТП
пострадавшие
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Инженер ответил, как ускорить работу смартфона
Апрельский холод, дожди и высокая влажность: погода в Москве в конце недели
Под Липецком по дороге домой пропали отец и сын
Рособрнадзор объявил предупреждения трем московским вузам
Лавров высоко оценил намерение ряда стран Африки открыть дипмиссии в Москве
Появились кадры атакованного в Средиземном море газовозе «Арктик Метагаз»
Вспышка бруцеллеза произошла в астраханском монастыре
В Госдуме раскритиковали идею выдавать интернет за хорошее поведение
Ученый объяснил, к чему приведет таяние «ледника Судного дня»
Путин поздравил Алиева с Днем независимости Азербайджана
Две книги Лимонова промаркируют из-за упоминаний наркотиков
Священник ответил, оказывают ли давление на РПЦ в Европе
Водитель на BMW сбил двух студентов
«Вызов брошен»: Захарова жестко высказалась о борьбе с историей
Беглый журналист-иноагент подал жалобу на вынесенный ему приговор
Политолог ответил, почему в США не могут обеспечить безопасность Трампа
Терапевт дала советы, как правильно выбрать санаторий
В Генконсульстве раскрыли состояние пострадавших при ДТП в Турции россиян
Защита экс-замглавы метро Москвы Дощатова обжалует приговор
Больше 10 малышей подхватили сальмонеллез в детском центре
Дальше
Самое популярное
Автобус с россиянами разбился в Турции: подробности ДТП, сколько жертв
Мир

Автобус с россиянами разбился в Турции: подробности ДТП, сколько жертв

«Останутся побирушками»: Жириновский назвал страну, которая разрушит НАТО
Общество

«Останутся побирушками»: Жириновский назвал страну, которая разрушит НАТО

Малосольные огурцы «Торопыжки»: с чесноком, укропом и перцем — готовы через 3 часа
Общество

Малосольные огурцы «Торопыжки»: с чесноком, укропом и перцем — готовы через 3 часа

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.