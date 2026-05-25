Рособрнадзор объявил предупреждения трем московским вузам

Рособрнадзор объявил предостережения о недопустимости нарушений трем вузам — Московской международной академии, МГЛУ и Российскому университету медицины, сообщается в канале ведомства на платформе МАКС. Учебным заведениям предложено принять меры для соблюдения обязательных требований в рамках государственного контроля в сфере образования.

Рособрнадзор объявил предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований и предложил принять меры по обеспечению их соблюдения в рамках федерального государственного контроля (надзора) в сфере образования, — говорится в сообщении.

Ранее в пресс-службе ведомства сообщили, что Южный федеральный университет и Московский физтех получили предупреждения от Рособрнадзора. Данные о предостережениях заносятся в Федеральный реестр документов об образовании, который ведомство формирует с 2013 года.

Кроме того, руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев в ходе прямой линии, посвященной ГИА-2026, заявил, что ведомство не планирует вводить обязательный устный экзамен по истории для выпускников 11-х классов. Такие нововведения в настоящее время не включены в планы службы, уточнил глава ведомства.