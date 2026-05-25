Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
25 мая 2026 в 16:23

Рособрнадзор объявил предупреждения трем московским вузам

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Рособрнадзор объявил предостережения о недопустимости нарушений трем вузам — Московской международной академии, МГЛУ и Российскому университету медицины, сообщается в канале ведомства на платформе МАКС. Учебным заведениям предложено принять меры для соблюдения обязательных требований в рамках государственного контроля в сфере образования.

Рособрнадзор объявил предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований и предложил принять меры по обеспечению их соблюдения в рамках федерального государственного контроля (надзора) в сфере образования, — говорится в сообщении.

Ранее в пресс-службе ведомства сообщили, что Южный федеральный университет и Московский физтех получили предупреждения от Рособрнадзора. Данные о предостережениях заносятся в Федеральный реестр документов об образовании, который ведомство формирует с 2013 года.

Кроме того, руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев в ходе прямой линии, посвященной ГИА-2026, заявил, что ведомство не планирует вводить обязательный устный экзамен по истории для выпускников 11-х классов. Такие нововведения в настоящее время не включены в планы службы, уточнил глава ведомства.

Москва
Рособрнадзор
вузы
предупреждения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Не только «Орешником»: как еще Россия может наказать Киев за Старобельск
Раскрыты подробности таинственного исчезновения отца и сына под Липецком
В одном из сел Ингушетии начала эвакуацию жителей из-за наводнения
Допрос задержанного митрополита Илариона продолжается более шести часов
Турэксперт раскрыл идеальный срок покупки дешевых билетов на поезд
Госпошлины для мигрантов могут повысить почти в 10 раз
Прогулки по Милану, отпуск в США: история любви Туктамышевой и Гуменника
Названы последствия атаки ВСУ на Белгород
Чисто погибших при атаке ВСУ на Рязань увеличилось до пяти
В Европе пообещали большое сопротивление предложению Мерца по Украине
Энергетик спрогнозировал цены на нефть после открытия Ормузского пролива
Центробанк России повысил курс доллара
Эксперт раскрыл способ найти «спящие» банковские счета граждан
Путин подписал важный закон об отношениях с Южной Осетией
Мама лайкнула: мужчина рассказал, как в детстве его изнасиловал дядя
Строители устроили массовую драку в Москве
В Европе признали, что российский «Орешник» невозможно перехватить
Бизнесу рассказали о способах защиты от мошеннических схем
Турэксперт объяснил, как лучше путешествовать семьям с детьми
«Все, довели»: депутат об анонсированных Россией ударах по ВПК Украины
Дальше
Самое популярное
Автобус с россиянами разбился в Турции: подробности ДТП, сколько жертв
Мир

Автобус с россиянами разбился в Турции: подробности ДТП, сколько жертв

«Останутся побирушками»: Жириновский назвал страну, которая разрушит НАТО
Общество

«Останутся побирушками»: Жириновский назвал страну, которая разрушит НАТО

Малосольные огурцы «Торопыжки»: с чесноком, укропом и перцем — готовы через 3 часа
Общество

Малосольные огурцы «Торопыжки»: с чесноком, укропом и перцем — готовы через 3 часа

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.