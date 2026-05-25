«Переполнило чашу терпения»: в МИД анонсировали жесткий ответ Киеву МИД РФ: Россия приступает к системным ударам по военным объектам в Киеве

Все это переполнило чашу терпения. В сложившихся условиях Вооруженные силы Российской Федерации приступают к последовательному нанесению системных ударов по предприятиям украинского ВПК в Киеве, — говорится в сообщении.

Ранее пресс-служба Минобороны России сообщила, что российские военные после украинской атаки на Старобельск нанесли удары по оборонным заводам и энергетическим объектам, задействованным в интересах ВСУ. Также ВС РФ поразили сборочные цеха, склады для хранения беспилотников дальнего действия и временные пункты дислокации украинских военных в 142 районах.

Пакистанский обозреватель Иштеак Хамдани заявил, что обстрелы ВСУ мирных образовательных учреждений — это попытка лишить Россию будущего. Атака на общежитие в Старобельске, по мнению журналиста, была направлена не только на устрашение учащихся, но и на то, чтобы подорвать их волю к сопротивлению и способность к критическому анализу.