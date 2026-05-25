Турэксперт объяснил, как лучше путешествовать семьям с детьми

Турэксперт Мкртчян: автомобиль — лучший транспорт для путешествия всей семьей

Путешествие на поезде или самолете подходит для одиночек и пар, а для больших семей — автомобиль, сообщил NEWS.ru вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян. По его словам, это более бюджетный и комфортный способ передвижения.

Выгодно путешествовать на поезде или самолете только в том случае, если вы один или вас двое. Если у вас большая семья, то брать билеты на поезд или самолет невыгодно. Вместо того чтобы купить пять авиабилетов, проще сесть в автомобиль и самостоятельно поехать из Москвы в Крым, Сочи, Анапу, Татарстан или Санкт-Петербург, — сказал Мкртчян.

Он добавил, что, например, в Краснодарском крае можно найти отель «три звезды» с системой «все включено» за 12 тысяч рублей в сутки на семью. За эти деньги можно получить завтрак, обед и ужин. По мнению эксперта, утверждения о том, что в России отдыхать очень дорого, не соответствуют действительности.

Ранее турэксперт Наталия Ансталь рассказала, что туристам, которые планируют бюджетный отдых на море в начале лета, стоит присмотреться к Дагестану. По ее словам, стоимость авиабилета в одну сторону из центральной части России составляет примерно 13–15 тыс. рублей на человека, а проживание обойдется от 3 тыс. рублей за ночь.

Вероника Филина-Коган
Степанида Королева
