В одном из сел Ингушетии начали эвакуацию жителей из-за наводнения Людей эвакуируют из села Троицкого в Ингушетии из-за наводнения

Оперативные службы проводят эвакуацию жителей из домов, пострадавших от паводков в сельском поселении Троицкое, заявил руководитель Центра управления регионом (ЦУР) Ингушетии Берс Банхаев в своем Telegram-канале. Он также подчеркнул, что в населенном пункте сохраняется серьезная паводковая ситуация.

Я нахожусь в сельском поселении Троицкое. На месте полным ходом идет эвакуация жителей из подтопленных домовладений, — написал Банхаев.

По информации местного правительства, в других населенных пунктах региона уровень воды в реке Сунже снижается. При этом специалисты продолжат круглосуточно следить за обстановкой.

Ранее эвакуацию жителей из зон возможного подтопления провели в Армавире в Краснодарском крае из-за угрозы наводнения на фоне подъема уровня рек после сильных ливней. Власти уточнили, что повышение уровня воды произошло в реках Кубань и Уруп.

До этого врио главы Дагестана Федор Щукин заявил, что прошедшее в республике весеннее наводнение обнажило системные проблемы в регионе. По его словам, стихия высветила социально-экономические трудности, которые новому руководству предстоит преодолеть.