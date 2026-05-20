В Армавире пошли на решительные меры, чтобы спасти людей от подтопления

В Армавире пошли на решительные меры, чтобы спасти людей от подтопления В Армавире объявлена эвакуация жителей из-за угрозы подтопления

Эвакуация жителей из зон возможного подтопления началась в Армавире в Краснодарском крае из-за угрозы наводнения на фоне подъема уровня рек после сильных ливней, сообщается в Telegram-канале администрации города. Власти уточнили, что повышение уровня воды произошло в реках Кубань и Уруп.

В связи с повышением уровня воды в реках Кубань и Уруп сохраняется угроза затопления прибрежных территорий Армавира. По данным специалистов, в районе Невинномысска ведется аварийный сброс воды с водохранилища, есть вероятность достижения критических отметок. <...> Было принято решение о начале эвакуации, — сказано в сообщении.

Меры затрагивают районы возможного подтопления, включая Старую Станицу, хутор Красная Поляна и поселок Юбилейный. Частично будут эвакуировать микрорайон Северный, переулок Баранников, а также СНТ «Химки», «Строитель» и «Заречное».

Ранее президент России Владимир Путин поручил начать проверку соблюдения регионами требований по защите территорий и объектов от затоплений и разрушения берегов водных объектов. Мероприятия будет проводить Генпрокуратура РФ.