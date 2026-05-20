Россия и Китай назвали главную угрозу со стороны США

20 мая 2026 в 15:13

Россия и КНР назвали проект США «Золотой купол» угрозой стабильности

Американский проект «Золотой купол» создает угрозу стратегической стабильности, говорится в совместном заявлении России и Китая по итогам переговоров президента Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. Москва и Пекин считают, что инициатива США направлена на создание глобальной неограниченной многоуровневой системы ПРО для поражения любых типов ракет на всех этапах их полета, передает пресс-служба Кремля.

Стороны полагают, что очевидную угрозу для стратегической стабильности создает проект США «Золотой купол», направленный на выстраивание ничем не ограниченной, многоуровневой, многосферной и глобальной системы противоракетной обороны в целях поражения любых ракетных вооружений, включая все виды ракет «равных противников» на всех стадиях их полета и до их старта, — говорится в сообщении.

Ранее РФ и КНР подчеркнули, что усиление военного присутствия США в Арктике вызывает тревогу. Москва и Пекин выступили за неукоснительное соблюдение международного права в этом регионе, а также за уважение суверенитета и границ всех арктических государств.

Кроме того, стороны отметили, что Москва и Пекин вышли на рекордный за всю историю уровень двусторонних связей. Страны продолжают уверенно продвигаться вперед в этом направлении.

По итогам переговоров с Путиным Си Цзиньпин заявил о намерении России и Китая отстаивать Устав ООН и противодействовать гегемонии. Глава китайского государства предупредил об опасности отката международных отношений к «законам джунглей».

