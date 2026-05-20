Трамп раскрыл тайну подземелий Белого дома

Под бальным залом Белого дома возводится бункер глубиной в шесть этажей, заявил президент США Дональд Трамп. Объект будет включать госпиталь, укрытия от бомб и специальные помещения для военных, передает его слова Reuters. Крыша над залом спроектирована для военных нужд и способна отражать удары дронов.

Вся крыша [бального зала] построена для военных целей. Она обладает огромной вместимостью для беспилотников. Она не только защищена от ударов дронов — если дрон в нее врежется, он отскочит, не причинив никакого вреда, — сказал глава Соединенных Штатов.

Ранее политолог-американист Малек Дудаков заявил, что президент США может наложить вето на решение сената о прекращении военной операции в Иране. Так что даже если верхняя палата конгресса примет соответствующую резолюцию, глава Белого дома сможет продолжить конфликт, считает эксперт.

До этого, верхняя палата американского конгресса впервые в истории на процедурном голосовании утвердила резолюцию, которая де-факто обязывает правительство свернуть боевые операции против Ирана. Документ поддержали 50 сенаторов, против высказались 47.