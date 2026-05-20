Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
20 мая 2026 в 15:59

Трамп раскрыл тайну подземелий Белого дома

Трамп рассказал о шестиэтажном бункере под Белым домом

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Bonnie Cash/Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Под бальным залом Белого дома возводится бункер глубиной в шесть этажей, заявил президент США Дональд Трамп. Объект будет включать госпиталь, укрытия от бомб и специальные помещения для военных, передает его слова Reuters. Крыша над залом спроектирована для военных нужд и способна отражать удары дронов.

Вся крыша [бального зала] построена для военных целей. Она обладает огромной вместимостью для беспилотников. Она не только защищена от ударов дронов — если дрон в нее врежется, он отскочит, не причинив никакого вреда, — сказал глава Соединенных Штатов.

Ранее политолог-американист Малек Дудаков заявил, что президент США может наложить вето на решение сената о прекращении военной операции в Иране. Так что даже если верхняя палата конгресса примет соответствующую резолюцию, глава Белого дома сможет продолжить конфликт, считает эксперт.

До этого, верхняя палата американского конгресса впервые в истории на процедурном голосовании утвердила резолюцию, которая де-факто обязывает правительство свернуть боевые операции против Ирана. Документ поддержали 50 сенаторов, против высказались 47.

США
Белый дом
Дональд Трамп
бункеры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Перми открыли выставку древнеегипетских мумий
Автолюбителям рассказали о неочевидной опасности для машины в жару
В аэропорту поймали женщину с необычным багажом
Кузбасский Аль Капоне: убийца 22 человек стал таксистом в Крыму
Нутрициолог ответила, из-за каких напитков в жару отекает лицо
Два человека пострадали при налете БПЛА на российский регион
В Ростове раскрыли последствия атаки БПЛА на 24-этажный дом
Стало известно, что грозит виновным в обрушении школьного балкона в Крыму
Жителя Башкирии задержали по делу об убийстве знакомой из ревности
В МО расссказали о ликвидации безэкипажного катера, угрожавшего Крыму
Поездка в Киев, мнение об СВО, новые фильмы: как живет Мария Пирогова
Профессор рассказал о минусах цифровой экономики
Десятки иномарок в России вспыхнули из-за одной ошибки водителей
Текстиль как инвестиция в качество жизни
Россиянам рассказали, какие законы вступят в силу с июня 2026 года
Пик зноя в Москве — +30–31 до конца недели: фото плавящейся от жары столицы
Трамп раскрыл тайну подземелий Белого дома
Аналитик предрек дальнейшее укрепление рубля
Резкий холод, грозовые дожди и сильный ветер: погода в Москве в конце мая
«Суверенное право»: Мадьяр разнес противников идеи закупать российский газ
Дальше
Самое популярное
Производящая 70% дронов в мире провинция в КНР предложила РФ сотрудничество
Мир

Производящая 70% дронов в мире провинция в КНР предложила РФ сотрудничество

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов
Общество

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов

Распускается с мая по август ковром из белоснежных звездочек: многолетник для всех регионов России
Общество

Распускается с мая по август ковром из белоснежных звездочек: многолетник для всех регионов России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.