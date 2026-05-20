Нутрициолог объяснила, как сделать окрошку полезной

Окрошка должна состоять из минимального числа ингредиентов, заявила «Москве 24» интегративный нутрициолог Юлия Шарапова. Она отметила, что в блюдо достаточно добавить зелень, вареные яйца, огурец и картофель.

В качестве заправки можно по своему вкусу выбрать дополнительный источник белка в виде кефира или айрана. Также подойдет обычная минеральная вода и квас. При этом он может быть и магазинным, не обязательно готовить его дома. Главное — внимательно изучить этикетку перед покупкой. Сахар в промышленном квасе должен быть не на первом или втором местах, — рассказала Шарапова.

Нутрициолог подчеркнула, что мясо лучше выбирать нежирных сортов. По ее словам, подойдут курица, индейка, говядина или вареный язык. Она также посоветовала сократить количество картофеля, чтобы блюдо не получилось слишком «тяжелым».

Ранее диетолог Нурия Дианова рассказала, что вода с добавлением ягод и трав поможет заменить сладкую газировку. Она отметила, что сладкие напитки неспособны утолить жажду и вредны для здоровья.