Фон дер Ляйен обиделась на сообщение СВР о плане ударов ВСУ из Прибалтики

Заявление Службы внешней разведки (СВР) России о подготовке Украиной атак с территории стран Балтии обидело председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, следует из ее сообщения в соцсети X. Она подчеркнула, что Евросоюз рассматривает угрозы в адрес любого государства-члена как угрозу всему объединению.

Публичные угрозы России в адрес наших прибалтийских стран совершенно неприемлемы <...>. Угроза в адрес одного государства — члена ЕС — это угроза всему нашему союзу, — написала фон дер Ляйен.

Во вторник СВР РФ сообщила, что командование ВСУ готовит серию террористических атак на тыловые регионы РФ с использованием территории Прибалтики для сокращения времени подлета дронов. Там добавили, что координаты центров принятия решений на территории Латвии хорошо известны. Специалисты ведомства предостерегли прибалтийскую страну от помощи при ударах ВСУ по России.

В ответ МИД Латвии вызвал временного поверенного в делах России Дмитрия Касаткина и передало ему ноту протеста. В Риге напомнили, что опровергают подобные утверждения о согласии на использование украинскими военными территории Латвии для ударов вглубь России.